حبس صاحب فيديو البلطجة واستعراض القوة لترويعه المواطنين بالمطرية

قررت نيابة المطرية حبس شخص نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيه بسب وشتم المواطنين والحكومة، فضلا عن التعدي وسب وشتم أحد جيرانه وترويع الأهالي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.





وقال المتهم فى اعترافاته أمام النيابة بعد مواجهته بالفيديو، إنه تعدى على أحد جيرانه بالسب والشتم واستخدم سلاح أبيض سنجة وتحطيم سيارة جاره بسبب خلافات الجيرة.













وكلفت نيابة المطرية المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث شرطة المطرية بلاغا من "ت م" يفيد بقيام جاره "س"، عاطل، بتحطيم سيارته باستخدام حجر وسلاح أبيض "سنجة"، والتعدي عليه بشكل مستمر، لامتناعه عن التحدث مع المتهم، ورفضه دفع مبالغ مالية له على سبيل الإتاوة.





وعلى الفور تم تشكيل بحث، وبعمل التحريات وبفحص مقطع الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم التأكد من صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم.





وتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة.