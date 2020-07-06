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اقتصاد

وزيرة الصناعة تنعى العصار: رفع اسم مصر عاليا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:35 م
العصار
العصار
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ولاء عبد الكريم
نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى فقيد الوطن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والذى وافته المنية اليوم ، بعد رحلة كفاح كبيرة فى خدمة الوطن .

وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم، أن التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قام به الفقيد والتضحيات التى قدمها للوطن فى كافة المهام والمسئوليات التى تولاها سواء داخل القوات المسلحة او فى الحكومة المصرية وجميعها نجاحات ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا.

واختتمت: رحم الله الفقيد وألهم اسرته ومحبيه الصبر والسلوان "وإنا لله وإنا اليه راجعون".


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