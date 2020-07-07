فنانون ضد التحرش..ليلى علوي: ادعوا البنات للتكلم..كندة علوش: لا لتبرير التحرش..أمير طعيمة: إحداث توازن بين الجاني والمجني عليه جريمة

شيرين عبد الوهاب: كلموا أولادكم واهتموا بهم

للا فضة: حريصة على دعم كل فتاة ضد التحرش





حرص عدد كبير من النجوم على التعليق على قضايا التحرش المنتشرة وتحذير الفتيات وتوعيتهم ضد هذا الفعل الشنيع، ومن هؤلاء الفنانين.





ليلى علوي









نشرت الفنانة ليلى علوي صورة من فيلمها المغتصبون عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وكتبت ليلى علوي، تعليقا على الفيديو: "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش" جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللي بنعيشها وبنسمع عنها، جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف إن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها، وكل بنت وست تفكر وتقرر إنه مش من حق أي حد أيا كان إنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هي ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن السماح بأي تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".









وأضافت ليلى علوى: لما عملت فيلم المغتصبون سنة ١٩٨٩ المستوحى مع الأسف عن قصة حقيقية هزت المجتمع كله وقتها (قصة فتاة المعادي)، عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع وكنت ومازلت مساندة لبطلة الفيلم "صفاء كامل" اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضتله مهما كانت الظروف، ووقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام".









وتابعت ليلى علوى، قائلة: "من يومها ولحد النهارده ودلوقتي بالذات وأنا بدعو كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع إنها تتكلم وترفض وتاخد حقها الكامل بالقانون.. علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله.









وواصلت: " أدعو كل بنت خايفة أو قلقانة أو مش عارفة الطريق الصحيح إنها تتواصل مع المجلس القومي للمرأة على رقم ١٥١١٥ وهتلاقي كل الدعم سواء نفسي أو قانوني أو استشارة تحتاجها من أي نوع. دمتن جميعًا بخير وفي أمان".









أمير طعيمة









عبّر الشاعر أمير طعيمة، عن استيائه الشديد لمن يبرر التحرش، ومن يحاول إيجاد مبررات وأسباب للمتحرش.









قال أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :التحرش ممكن يكون له الف سبب نفسي و سلوكي وأخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر ولا سبب".









وتابع قائلًا: "لما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الاول و بعدين نبقي نعمل التحليلات دي بعدين.‬. محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة".‬









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كندة علوش









حرصت الفنانة كندة علوش على توجيه رسالة ضد من يبرر التحرش عبر حسابها على تويتر.









وكتبت": ‏للموضوع صورة واحدة فقط لا عدة صور.. زاوية واحدة فقط لا شيء يبرر التحرش.. ولا أي شيء.





وتابعت: "أي شخص يبرر التحرش بطريقة لبس الفتاة أو مشيتها أو أو.. هو شخص يقبل بالتحرش ويبرره وبالتالي ممكن أن يمارسه للموضوع وجه واحد فقط‎#ضد_التحرش تحت أي ظرف أو شرط أو أي مبرر.













شيرين عبد الوهاب









وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى الأهالى لحماية أبنائهم من التحرش عبر حسابها على تويتر.









وكتبت: "كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب. كلموهم. اهتموا بيهم. متخليش ابنك وبنتك يخاف يلجأ ليك في أي موقف. كونوا سندهم. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم.









للا فضة









قالت الفنانة للا فضة إن أحد الشباب حاول التعرف عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحجة مساعدتها في مجال عملها الغنائي، وحاول الحديث معها أكثر من مرة وكان من الممكن ان تقع ضحية للتحرش.









وقدمت «فضة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» نصائح للفتيات حتى لا يقعن ضحايا للذئاب البشرية ويتم التحرش بهن.









وحذرت «فضة» الفتيات إلا يكونّ عرضة للتحرش بأن يكونّ على وعي كامل بخطورة الظاهرة السيئة، وحاذرات في التعامل مع اي شاب او رجل غريب لا يعرفنه من قريب .









وقالت «فضة» إنها حريصة على دعم ومساعدة اي فتاة لتوعيتها ولفت نظرها خاصة أن التحرش والإغتصاب أصبح منتشرا مؤخرا بصورة كبيرة، مؤكدة أنها لا تفضل مقابلة اي شاب إلا حتى لا يتأكدن من هويته.



