متحدث الري: الجانب الإثيوبي مازال متمسكا بوجهة نظره وموقفه متصلب

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، أن مدة المفاوضات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تبلغ أسبوعين فقط، مضيفا أن الأسبوع الأول مضى من دون اجتماعات، وبدأنا منذ أول أيام الأسبوع الثاني سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على الأكثر .





المتحدث باسم وزارة الري، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق نهاية الأسبوع الجاري ستتم إحالة الملف مجددًا لموجه الدعوة للمفاوضات وهو الاتحاد الأفريقي. وأضاف

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن المفاوضات المصرية حول سد النهضة تسير بنسق معين وثابت لكنه في ذات الوقت "مرن" في كل الجلسات تكون هناك سبل كثيرة للسيناريوهات المتعلقة بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها، إضافةً إلى النقاط القانونية وكيفية إدارتها، نافيًا أن تكون هناك مقترحات جديدة في إطار المفاوضات لكن من البداية لدينا نموذج مستدام كامل ومتكامل لهذه المفاوضات يحقق الأهداف المنشودة القائمة على التعاون بين دول المنبع والمصب .





وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أن النقاط الخلافية في المفاوضات مازالت كما هي سواء فيما يخص النقاط الفنية وهي مصيرية ووجودية بالنسبة إلى الجانب المصري، وهي آليات التشغيل وآليات الملء في فترات الجفاف.





وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن النقاط القانونية هي الأخرى لا تقل أهمية عن الفنية فيما يخص آليات فض النزاع وتبادل المعلومات، موضحا أن الجانب الإثيوبي مازال يتسم في مواقفه وتعامله بالتشدد والتصلب، ولا يوجد تقارب حتى الآن على الصعيدين حيث لازالت أديس أبابا تتمسك بوجهة نظرها.

وألمح المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الاتحاد الأفريقي ألزم الأطراف المتفاوضة بعدم التحرك الأحادي وعدم ملء السد حتى نهاية المفاوضات لكن في نهاية الأسبوع سنرى كيف تسير الأمور ولكل حدث حديث.



