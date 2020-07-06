AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الري: الجانب الإثيوبي مازال متمسكا بوجهة نظره وموقفه متصلب

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مدة المفاوضات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تبلغ أسبوعين فقط، مضيفا أن الأسبوع الأول مضى من دون اجتماعات، وبدأنا منذ أول أيام الأسبوع الثاني سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على الأكثر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق نهاية الأسبوع الجاري ستتم إحالة الملف مجددًا لموجه الدعوة للمفاوضات وهو الاتحاد الأفريقي. 
 
وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن المفاوضات المصرية حول سد النهضة تسير بنسق معين وثابت لكنه في ذات الوقت "مرن" في كل الجلسات تكون هناك سبل كثيرة للسيناريوهات المتعلقة بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها، إضافةً إلى النقاط القانونية وكيفية إدارتها، نافيًا أن تكون هناك مقترحات جديدة في إطار المفاوضات لكن من البداية لدينا نموذج مستدام كامل ومتكامل لهذه المفاوضات يحقق الأهداف المنشودة القائمة على التعاون بين دول المنبع والمصب .

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أن النقاط الخلافية في المفاوضات مازالت كما هي سواء فيما يخص النقاط الفنية وهي مصيرية ووجودية بالنسبة إلى الجانب المصري، وهي آليات التشغيل وآليات الملء في فترات الجفاف. 

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن النقاط القانونية هي الأخرى لا تقل أهمية عن الفنية فيما يخص آليات فض النزاع وتبادل المعلومات، موضحا أن الجانب الإثيوبي مازال يتسم في مواقفه وتعامله بالتشدد والتصلب، ولا يوجد تقارب حتى الآن على الصعيدين حيث لازالت أديس أبابا تتمسك بوجهة نظرها.
 
وألمح المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الاتحاد الأفريقي ألزم الأطراف المتفاوضة بعدم التحرك الأحادي وعدم ملء السد حتى نهاية المفاوضات لكن في نهاية الأسبوع  سنرى كيف تسير الأمور ولكل حدث حديث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أديس أبابا ما زالت تفتقر للإرادة السياسية.. 4 أسباب تدفع مصر لرفض الورقة الإثيوبية فى مفاوضات سد النهضة

مندوب جنوب أفريقيا بمجلس الأمن: نرفض أي خطوة أحادية في سد النهضة

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: الاتحاد الإفريقي عليه جزء كبير في إعادة مفاوضات سد النهضة

متحدث الري: 95% من الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا في سد النهضة لا تزال قائمة.. فيديو

الري: نعول على قامات القانون بـ الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة

متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. فيديو

ترشيحاتنا

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

أضخم مشروع في تاريخ الأندية.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الحضري متحديا مهاجم الأهلي: "لو سجلت فيا جولين هديك قفاز أمم إفريقيا هدية"

مصطفى الفقي ناعيًا العصار: أخفى عنى زيارته لموسكو حرصًا على سرية عمله

محامي منار سامي فتاة التيك توك ينسحب من الدفاع عنها

تراجع حاد في إصابات كورونا.. الصحة تعلن تسجيل 969 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة