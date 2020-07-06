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وزير الري يكشف مستجدات المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:29 ص
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن مستجدات الأوضاع بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنه من المبكر أن نعلن نتائج المفاوضات التى تجريها مصر مع الجانب الإثيوبى.

وأضاف عبد العاطى في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "صعب أننا الآن نقول وصلنا لشيء أو حل، ومازلنا نستكمل المفاوضات حتى يوم 11 يوليو".

وتابع وزير الري، "نتفاوض لآخر لحظة وسنعلن عن نتائج المفاوضات في نهاية الأمر، ونريد الوصول إلى اتفاق على الملء والتشغيل"، مستدركا أن مصر تعد أكثر بلد جافة على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%. 

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، "اعتمادنا على نهر النيل اعتماد كامل، كون 95% من الأراضى المصرية صحراء".

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