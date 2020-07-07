AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب ظهور أعراض عليه.. الرئيس البرازيلي يجري فحص كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت وسائل إعلام برازيلية، اليوم، عن انتظار الرئيس جاير بولسونارو، لنتائج تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عقب ظهور بعض أعراض الفيروس عليه. 

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس الإثنين، تسجيل 26 ألفا و51 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 602 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأكد علي فرحات، الصحفي اللبناني والمقيم في البرازيل، أن مسؤولية تفشي فيروس كورونا، تقع عاتقها على الحكومة البرازيلية والرئيس جايير بولسونارو، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يتم اتخاذ خطوات وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا قبل أن يتم انتشاره فى شهر مارس الماضي.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة عبر تطبيق skype، أنه قبل انتشار كورونا احتفلت البرازيل بالكرنفال وحدث استخفاف بالوباء، مشيرا إلى أن الرئيس البرازيلي وصف المرض بأنه إنفلونزا عادية.

وتابع الصحفي اللبناني المقيم بالبرازيل، أن الواقع الآن أصبح صعبا داخل البرازيل، مؤكدا أنها تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الفيروس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد إصابات كورونا في أقل من يوم

البرازيل تسجل 600 وفاة و6935 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

بعد 10 أيام من تناوله.. هل تراجع ترامب عن عقار الملاريا بسبب تحذيرات الأطباء

بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

هل للأمر علاقة بالخصومة السياسية؟.. حملات تفتيش وملاحقة لمهدري أموال كورونا بالبرازيل

بعد تزايد ضحايا كورونا.. برازيليون غاضبون يحفرون 100 قبر على الشاطئ.. فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مفجع .. برق يضرب لاعب كرة قدم خلال تدريبه بالملعب .. فيديو

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

فايلر يصل القاهرة لقيادة فريق الأهلي

عقب مقتل الهاشمي.. قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

هل تخطت مصر مرحلة الذروة من فيروس كورونا.. مستشار الرئيس يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات