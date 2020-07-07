لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الطعام السوري، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على إكتشاف طريقة عمل البرازق.

يقدم الشيف أحمد عادل ، طريقة عمل البرازق بمذاق لا يقاوم.



مقادير البرازق :

٢٥٠ جرام زبده.

٢٥٠ جرام سكر بودر.

٥٠٠ جرام دقيق.

١٠ جرام بيكينج بودر.

٧٥ مللى لبن.

ماء للعجن.

سمسم.





طريقة عمل البرازق :

- اولا يتم وضع الزبده مع السكر البودر و ضربهم جيدا فى العجان حتى نحصل على خليط كريمى فاتح.

- ثم نضع الدقيق مع البيكينج بودر و نقلب حتى تتجانس المقادير مع بعضها.

- ثم نضع مقادر اللبن و نضع الماء حتى تتشرب و تتكون عجينه متماسكه ثم تترك حتى ترتاح.

- نشكل العجين دوائر ثم نغطيها فى السمسم او مكسرات و توضع فى فرن ساخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٣٠ دقيقه ثم تقدم