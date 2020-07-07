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لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:03 ص
طريقة عمل برازق
طريقة عمل برازق
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الطعام السوري، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على إكتشاف طريقة عمل البرازق. 

يقدم الشيف أحمد عادل ، طريقة عمل البرازق بمذاق لا يقاوم.

مقادير البرازق :

٢٥٠ جرام زبده.
٢٥٠ جرام سكر بودر.
٥٠٠ جرام دقيق.
١٠ جرام بيكينج بودر.
٧٥ مللى لبن.
ماء للعجن.
سمسم.

طريقة عمل البرازق :
- اولا يتم وضع الزبده مع السكر البودر و ضربهم جيدا فى العجان حتى نحصل على خليط كريمى فاتح.
- ثم نضع الدقيق مع البيكينج بودر و نقلب حتى تتجانس المقادير مع بعضها.
- ثم نضع مقادر اللبن و نضع الماء حتى تتشرب و تتكون عجينه متماسكه ثم تترك حتى ترتاح.
- نشكل العجين دوائر ثم نغطيها فى السمسم او مكسرات و توضع فى فرن ساخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٣٠ دقيقه ثم تقدم

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