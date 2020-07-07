لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الطعام السوري، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على إكتشاف طريقة عمل البرازق.
يقدم الشيف أحمد عادل ، طريقة عمل البرازق بمذاق لا يقاوم.
مقادير البرازق :
٢٥٠ جرام زبده.
٢٥٠ جرام سكر بودر.
٥٠٠ جرام دقيق.
١٠ جرام بيكينج بودر.
٧٥ مللى لبن.
ماء للعجن.
سمسم.
طريقة عمل البرازق :
- اولا يتم وضع الزبده مع السكر البودر و ضربهم جيدا فى العجان حتى نحصل على خليط كريمى فاتح.
- ثم نضع الدقيق مع البيكينج بودر و نقلب حتى تتجانس المقادير مع بعضها.
- ثم نضع مقادر اللبن و نضع الماء حتى تتشرب و تتكون عجينه متماسكه ثم تترك حتى ترتاح.
- نشكل العجين دوائر ثم نغطيها فى السمسم او مكسرات و توضع فى فرن ساخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٣٠ دقيقه ثم تقدم