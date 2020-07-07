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أخبار العالم

بومبيو يندد بقانون الأمن القومي الصيني في هونج كونج

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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شريف سيد
انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج، عقب فرضه من قبل الصين. 

وكتب بومبيو على تويتر: "مع التوقيع على قانون الأمن القومي الصارم، تقوم سلطات هونج كونج الآن بإزالة الكتب من المكتبات، وحظر الشعارات السياسية، وتطلب الرقابة على المدارس".

وأضاف: "تدين الولايات المتحدة هذه الاعتداءات الأورويلية على حقوق وحريات شعب هونج كونج". 

وهدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإغلاق الباب أمام مشاركة شركة هواوي الصينية في العمل في شبكات المحمول 5G ببلاده بعد تهديدات الصين بالانتقام من لندن بسبب انتقاداتها بشأن قانون الأمن الجديد في هونج كونج.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال جونسون إن قانون الأمن الجديد الذي فرضته الصين على هونج كونج يعتبر "خرقا غير مقبول" للحريات التي كفلتها البلاد منذ عام 1997.

وأكد جونسون: "لا أريد أن أرى بنيتنا التحتية الوطنية في خطر التعرض بأي شكل من الأشكال لسيطرة بائعي الدول المحتملين.. لذا يجب أن نفكر بعناية شديدة حول كيفية المضي قدما الآن".

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