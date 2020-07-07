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فن

من كواليس 100 وش.. مصطفى درويش ينشر فيديو طريفا مع نيللي كريم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:34 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان مصطفى درويش، مقطع فيديو كوميدى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من كواليس مسلسل بـ"100 وش" والذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي.

وظهر فى الفيديو مصطفى درويش مع الفنانة نيللى كريم وهو يتناول الطعام ووجهت نيللى حديثها له قائلة : "بالهنا والشفا يا كابتن، ما عزمتناش يعني؟".

ويرد درويش :"على حسابى على فكرة مش تبع العدل". 

وعلق مصطفى على الفيديو :"سكر وفتحي".

يذكر ان مسلسل 100 وش قام ببطولته كل من اسر ياسين ونيللى كريم ومصطفى درويش وشريف دسوقى وتاليف احمد وائل وعمرو الدالى واخراج كاملة ابو ذكرى.  

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