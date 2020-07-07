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فن

عن استبعادها من سلسلة أفلام Mad Max.. تشارليز ثيرون: من الصعب تقبل الأمر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:09 ص
تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
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شروق ابراهيم
أعربت النجمة العالمية تشارلز ثيرون عن حزنها لاستبعادها من سلسلة أفلام Mad Max بعد أن قدمت لسنوات دور Furiosa واستبدالها بممثلة أصغر منها، قائلة: "من الصعب تقبل الأمر". 

وقالت تشارلز ثيرون في تصريحات لمجلة The Hollywood reporter: "قلبي اتفطر وحزينة للغاية عند سماعي هذا الخبر ولكني أوجه التحية للمخرج ماك ميلر.

وأضافت النجمة العالمية التي تبلغ من العمر 44 عاما: "احببت هذه الشخصية كثيرا ، وانا ممتنة اني قدمت جزءا صغيرا من هذا الدور". 

هو فيلم حركة وما بعد الكارثة أسترالي من إخراج وإنتاج جورج ميلر الذي شارك أيضًا في كتابته. الفيلم هو الرابع ضمن سلسلة ماكس المجنون وأول فيلم في السلسة منذ 30 سنة، من بطولة توم هاردي بدور ماكس روكاتانسكي، مما يجعله أيضًا أول فيلم في السلسلة من دون ميل غيبسون في الدور الرئيسي. الفيلم أيضًا من بطولة تشارليز ثيرون ونيكولاس هولت.

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