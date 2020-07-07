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متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل إزالات التعديات المخالفة على أراضي الدولة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:49 ص
خالد القاسم
خالد القاسم
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ريهام فيكتور
قال الدكتور خالد القاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إننا رصدنا حوالى 2192 حالة ازالة لمخالفات اراضى زراعية على املاك الدولة من جانب المواطنين على مساحة استردناها تصل إلى 17 ألف فدان 493 .

وأضاف " القاسم " ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، " هذا الصباح  " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، ان اللواء محمود شعراوى أكد على المحافظين إن الأراضي المستردة يتم الحفاظ عليها .

واشار إلى أن عدد الإزالة  لمخالفات الزراعة للملكيات الخاصة فى القرى والمدن المصرية كبير يصل لحوالى 19556 حالة  إزالة .

وتابع أننا قمنا بتنفيذ 8608 حالة ازالة لمخالفات بناء على مساحة تقريبا تصل الى مليون ونص متر مربع.

واكد انه بالنسبة لقرار تنفيذ ايقاف رخص البناء لابد من لمدة 6 اشهر اعتبارا من 24 مايو 2020  بعواصم مصرية وعواصم بالقاهرة الكبرى ، وفى نفس الوقت تم تشكيل لجنه عليا  لادارة الازمات بالمحافظات برأسةالسيد المحافظ و بعضوية المستشار العسكرى بالمحافظة.
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