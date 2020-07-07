متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل إزالات التعديات المخالفة على أراضي الدولة

قال الدكتور خالد القاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إننا رصدنا حوالى 2192 حالة ازالة لمخالفات اراضى زراعية على املاك الدولة من جانب المواطنين على مساحة استردناها تصل إلى 17 ألف فدان 493 .
وأضاف " القاسم " ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، ان اللواء محمود شعراوى أكد على المحافظين إن الأراضي المستردة يتم الحفاظ عليها .
واشار إلى أن عدد الإزالة لمخالفات الزراعة للملكيات الخاصة فى القرى والمدن المصرية كبير يصل لحوالى 19556 حالة إزالة .
وتابع أننا قمنا بتنفيذ 8608 حالة ازالة لمخالفات بناء على مساحة تقريبا تصل الى مليون ونص متر مربع.
واكد انه بالنسبة لقرار تنفيذ ايقاف رخص البناء لابد من لمدة 6 اشهر اعتبارا من 24 مايو 2020 بعواصم مصرية وعواصم بالقاهرة الكبرى ، وفى نفس الوقت تم تشكيل لجنه عليا لادارة الازمات بالمحافظات برأسةالسيد المحافظ و بعضوية المستشار العسكرى بالمحافظة.