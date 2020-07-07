كواشف حرارة وبوابات تعقيم وتوزيع معدات وقاية فى لجان امتحانات الثانوية العامة بالعياط

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز العياط محافظة الجيزة ، حالة من الالتزام بكافة الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، بداية من التزام الطلاب بدخول مقر اللجنة بالكمامة، وقياس درجة الحرارة بالكاشف الحراري، ثم التعقيم الذاتي من خلال البوابات الموضوعة في مدخل كل مدرسة، قبل صعود الطلاب إلى اللجان، وقامت إدارة كل لجنة بتوزيع إجراءات وقاية على الطلاب، من جونتيات ومطهرات وكمامات للطلاب.
وحرصت قوات الأمن على فرض كردون أمنى حول المدرسة لمنع التزاحم ومنه تجمع الأهالي، وحظرت تواجد السيارات بمحيط اللجان، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور أمامها، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء ٧ يوليو اختبار مواد" االتاريخ والفزياء.
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والإجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.