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تعليم

كواشف حرارة وبوابات تعقيم وتوزيع معدات وقاية فى لجان امتحانات الثانوية العامة بالعياط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:46 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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ثابت البطل
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز العياط محافظة الجيزة ، حالة من الالتزام بكافة الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، بداية من التزام الطلاب بدخول مقر اللجنة بالكمامة، وقياس درجة الحرارة بالكاشف الحراري، ثم التعقيم الذاتي من خلال البوابات الموضوعة في مدخل كل مدرسة، قبل صعود الطلاب إلى اللجان، وقامت إدارة كل لجنة بتوزيع إجراءات وقاية على الطلاب، من جونتيات ومطهرات وكمامات للطلاب.


وحرصت قوات الأمن على فرض كردون أمنى حول المدرسة لمنع التزاحم ومنه تجمع الأهالي، وحظرت تواجد السيارات بمحيط اللجان، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور أمامها، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء ٧ يوليو اختبار مواد" االتاريخ والفزياء. 


وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والإجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
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