رئيس جامعة الزقازيق: حلول التعليم العالي بالنسبة لفرق النقل والنهائية هى الأمثل

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق ، على خلفية استعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الفرق النهائية، إن وزير التعليم العالي منذ بدء أزمة كورونا، واستطاع أن يدير الأزمة بكل حكمة.





وأضاف الدكتور عثمان شعلان، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى أن جامعة الزقازيق بها 140 ألف طالب، لافتا إلى مجهودات الجامعة مدروسة تماما لإستقبال الطلبة، بالتعاون مع وزير التعليم العالي





وأشار إلى أن الوزارة طرحت الكثير من الحلول، والحل الحالي، لوزارة التعليم العالي، هو الحل الأمثل ، سواء لمراحل النقل أو الفرق النهائية .





وأوضح "شعلان" أن الجمعة بدأت أمتحانات الفرق النهائية منذ يوم السبت، كما سبقت أمتحانات الفرق النهائية، طلبة الدراسات العليا، والذي عددهم 19 ألف طالب .





وتابع: جامعة الزقازيق بدأت بالكليات الأقل عددا ، مع تنظيم حركة دخول الطلاب ، ووجود فروقات في توقيتات خروج طلاب الكليات المختلفة، من الامتحانات .