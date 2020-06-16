رئيس جامعة الزقازيق يكلف بزيادة عدد الأسرة لاستيعاب حالات كورونا

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اجتماعًا موسعًا باللجنة الفنية العليا لمتابعة آليات مواجهة أزمة جائحة كورونا بالمستشفيات الجامعية ،وذلك بحضور الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى ،والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات.





وناقش الاجتماع آليات عمل اللجنة لمتابعة سبل الوقاية والعلاج للحالات المشتبه إصابتها بالإضافة إلي الحالات المؤكد إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ،وذلك من خلال مراجعة كافة البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





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ووجه رئيس الجامعة بضرورة المتابعة المستمرة لبروتوكولات العلاج للحالات المحجوزة بمبانى العزل ،بالإضافة إلي متابعة علاج الحالات الموجودة بالعزل المنزلى من خلال طرق التواصل المختلفة والمتابعة الإكلينيكية للحالات المصابة بفيروس كورونا وإعداد التقارير اليومية لها.





وشدد رئيس الجامعة على متابعة كافة الإجراءات الوقائية وحماية الأطقم الطبية والمرضى بمبانى العزل وجميع المستشفيات ،فضلًا عن التوسع فى عدد الأسرة للعناية المركزة والمتوسطة لمبانى العزل بالمستشفيات وتوفر الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة لإستقبال اكبر عدد من الحالات ايمانًا بدور الجامعة بالمشاركة في مواجهة الأزمة.





جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الفنية العليا لإدارة أزمة وباء كورونا بمستشفيات جامعة الزقازيق بالقرار رقم 685 بتاريخ 30/5/2020 برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وعضوية كلًا من الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى.