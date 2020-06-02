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تعليم

400 جنيه مكافأة يوميا للفريق الطبي بالحجر الصحي بمستشفيات جامعة الزقازيق

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور "عثمان شعلان" في جلستة رقم خمسمائة وثمانية وعشرون صرف مكافأة 400 جنيه عن كل يوم للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالحجر الصحي لمصابى كورونا بمستشفى الباطنة، وذلك تقديرا لمجهوداتهم العظيمة وتفانيهم فى العمل حتى تمر البلاد من هذه الأزمة. 

وأكد رئيس الجامعة الاستعداد الكامل لإمتحانات الدراسات العليا والتي ستعقد في 28 يونيو 2020 الجاري ،  وكذا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس في 15 يونيه 2020 وذلك من خلال إجراءات احترازية ووقائية في أماكن إنعقاد اللجان، مع توفير أجهزة قياس الحرارة ، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات بين الطلاب وأرتداء الكمامات ووجود مطهرات للتعقيم باستمرار توافقا مع خطة الدولة لمواجهة فيرس كورونا. 

وشدد رئيس الجامعة على وضع خطة محكمة للتعامل مع الكليات ذات الإعداد الكبيرة مثل كلية الآداب والتجارة والحقوق، بحيث يضمن الدخول الامن من البوابات وعدم التزاحم.

وقرر مجلس الجامعة أيضا تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات المختلفه من الذين استوفوا شروط الترقية متمنين لهم الترقية والنجاح في حياتهم العلمية القادمة.
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