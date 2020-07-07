أول مستشفى عزل للأطفال.. رئيس جامعة الزقازيق: تدخل الخدمة الأحد المقبل.. فيديو

أكد د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، استعداد جامعة الزقازيق لامتحانات الكليات، مشيرًا إلى أنه يوجد 32 ألف طالب في السنوات النهائية، بجانب 19 ألف طالب بالدراسات العليا.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، على الفضائية المصرية الأولي، إن المدن الجامعية تستقبل كافة الطلاب المغتربين، بإجراءات احترازية مشددة، وتعقيم متواصل.





وتابع: أن جامعة الزقازيق بدأت بالكليات الأقل عددا ، مع تنظيم حركة دخول الطلاب ، ووجود فروقات في توقيتات خروج طلاب الكليات المختلفة، من الامتحانات .





وصرح أنه سيتم افتتاح مستشفى إضافى للعزل يوم الأحد المقبل، تسع 47 سرير عناية مركزة كمرحلة مبدئية، و70 سرير في المرحلة الثانية، بجانب أكثر من 200 سرير إقامة، مضيفًا: "سنفتتح أول مستشفى عزل للأطفال يوم الأحد".



