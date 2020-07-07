في البحيرة.. إصابة طالبتي ثانوية عامة بنزلة معوية أثناء امتحان الفيزياء

أصيبت طالبتان بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بنزلة معوية أثناء أدائهما امتحان مادة "الفيزياء" وتم نقلهما إلى مستشفتى كوم حمادة والدلنجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





وشهدت مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمركز كوم حمادة، إصابة الطالبة "أسماء ر.ع" 18 عاما، بنزلة معوية وقيء أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم حمادة المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها بقسم الاستقبال بالمستشفي وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.





كما أصيبت الطالبة "شيماء ع.ا" 18 عامًا، بمدرسة الحرية الثانوية العامة للبنات بنزلة معوية، أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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