في البحيرة.. إصابة طالبتي ثانوية عامة بنزلة معوية أثناء امتحان الفيزياء

أصيبت طالبتان بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بنزلة معوية أثناء أدائهما امتحان مادة "الفيزياء" وتم نقلهما إلى مستشفتى كوم حمادة والدلنجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.
وشهدت مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمركز كوم حمادة، إصابة الطالبة "أسماء ر.ع" 18 عاما، بنزلة معوية وقيء أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم حمادة المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها بقسم الاستقبال بالمستشفي وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.
كما أصيبت الطالبة "شيماء ع.ا" 18 عامًا، بمدرسة الحرية الثانوية العامة للبنات بنزلة معوية، أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن طلاب الثانوية العامة ، يؤدون اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمى شعبة العلوم ومادة التاريخ للقسم الأدبى.
و يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.