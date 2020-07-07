محكوم عليه بالسجن 56 عاما.. ضبط هارب من وادى النطرون فى 2011

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من السجون حال اختبائه بقطعة أرض زراعية بالجيزة وبحوزته بندقية خرطوش ومواد مخدرة.









وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اختباء أحد العناصر الإجرامية "هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011"، سبق اتهامه فى 15 قضية "مخدرات، سلاح نارى، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه"، مُقيم بطريق البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم والمطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام جنايات "شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح نارى" بالسجن 56 عاما، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "شروع فى قتل، مخدرات وأسلحة نارية" - بقطعة أرض زراعية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.













وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبحوزته "بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار – وكمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جراما".









وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.







