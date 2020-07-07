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حرس الشرف يستعرض نياشين وقلائد الفريق الراحل محمد العصار.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:05 م
جنازة الفريق محمد
جنازة الفريق محمد العصار
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آيات أحمد
استعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، طوال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة، وذلك خلال الجنازة العسكرية التى أقيمت للفقيد الراحل بمسجد المشير طنطاوى  وتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، بمسجد المشير طنطاوي. 

جدير بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، وهو من أبطال حرب الاستنزاف.

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.

ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 
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