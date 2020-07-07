أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أعرب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن استيائه الشديد من رد فعل بعض الأشخاص بشأن إصابته بفيروس كورونا .





