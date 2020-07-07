أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أعرب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن استيائه الشديد من رد فعل بعض الأشخاص بشأن إصابته بفيروس كورونا .
توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق نهائي مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة .
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على منح فرصة أخيرة لصالح جمعة، لاعب الفريق.
اقتربت دولة الكاميرون من استضافة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.
فجر الإعلامى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الكرة الموحدة التى أعلن عنها مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة فى مؤتمر صحفي أمس.
أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم أن عدد حالات فيروس كورونا بالكرة المصرية وصل إلى 27 حالة.
كشفت تقارير إسبانية، عن سبب اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن برشلونة.