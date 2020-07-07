AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:38 م
مصطفى فتحي - عمر
مصطفى فتحي - عمر ياسين - ميسي - كاف
Advertisements
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أعرب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن استيائه الشديد من رد فعل بعض الأشخاص بشأن إصابته بفيروس كورونا .

توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق نهائي مع عمر ياسين لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والمحترف بصفوف السد القطرى للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة .

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على منح فرصة أخيرة لصالح جمعة، لاعب الفريق. 

اقتربت دولة الكاميرون من استضافة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.

فجر الإعلامى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الكرة الموحدة التى أعلن عنها مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة فى مؤتمر صحفي أمس.


أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة  القدم أن عدد حالات فيروس كورونا بالكرة المصرية وصل إلى 27 حالة.

كشفت تقارير إسبانية، عن سبب اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن برشلونة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم برنامجا جديدا على قناة الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس منح الدوري لـ الأهلي

أخبار الرياضة| اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري.. وأزمة تضرب الزمالك بسبب عقد نجل فاروق جعفر

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يتبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. الانتخابات تطيح بالجنايني من اتحاد الكرة

أخبار الرياضة| قلق في الأهلي بسبب فايلر.. الزمالك يفسد مخطط رحيل كارتيرون.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون

أخبار الرياضة.. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور في الفيفا.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

أخبار الرياضة.. الزمالك يجدد عقد كارتيرون رسميا..مصدر بالجبلاية: لا نية لإلغاء الدوري.. معلول يحسم مصيره مع الأهلي

ترشيحاتنا

سعرها 4 آلاف دولار.. رجل أعمال هندي يواجه أزمة كورونا بـ كمامة من الذهب الخالص

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

هل انحسر وباء كورونا في مصر؟.. دكتورأحمد شاهين يجيب

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

الإعلان الرسمي خلال أيام.. الأهلي يضم عمر ياسين لاعب السد القطري لمدة 3 سنوات

أخبار الرياضة| مفاجآت لجماهير نادي الزمالك.. وميدو ينتقد مرتضى منصور.. وموقف أزارو من العودة للأهلي

AdvertisementS

الإعلان الرسمي خلال أيام.. الأهلي يضم عمر ياسين لاعب السد القطري لمدة 3 سنوات

تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

رحيل لاعب آخر .. شوبير يكشف مصير وليد أزارو مع فايلر فى الأهلي

أبو ظبي البديل.. الكاف يستقر على إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون

الناس داخلة تشتمنى.. تعليق مؤثر من مصطفى فتحي نجم الزمالك بعد إصابته بكورونا

بعد مطالبته بتخفيض راتبه.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

أخبار الرياضة| مفاجآت لجماهير نادي الزمالك.. وميدو ينتقد مرتضى منصور.. وموقف أزارو من العودة للأهلي

الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة

فكرة الكرة الموحدة.. سيف زاهر يحرج مسئولي الجبلاية بسبب حازم إمام

رئيس برشلونة: لن نتعاقد مع نيمار...وسيتين مستمر مع الفريق

شوبير: الأهلى يحسم صفقة طاهر محمد طاهر.. والإعلان خلال ساعات

اتحاد الكرة : 27 حالة كورونا بين أندية الدوري وإجراء جديد بشأن المحترفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

لحظات رومانسية.. شاهد كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم على البحر

شاهد.. لحظة هجوم دب عملاق على سيدة أثناء محاولتها التقاط صورة معه