جامعة الفيوم: استعدادات كلية الحاسبات والمعلومات لاختبارات الفرقة الرابعة

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة شيرين طايع، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب.









وفي إطار حرص جامعة الفيوم على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتجهيز وتعقيم لجان الاختبارت لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم .









قامت كلية الحاسبات والمعلومات بإعداد وتجهيز مدرجات وقاعات الاختبارات طبقا للإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الطلاب ومنسوبي الكلية خلال فترة الاختبارات.







