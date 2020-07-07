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منوعات

تاتو ومكياج ناعم.. سارة خليفة تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:08 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران
شاركت الإعلامية سارة خليفة، صور جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت سارة خليفة، بإطلالة جذابة مرتدية فستان كحلى كت منقط بالابيص، ورسمت تاتو على كتفها، وتركت شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت مكياج ناعم متناسق مع إطلالتها.

يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

و قدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

تاتو ومكياج ناعم.. سارة خليفة تشعل السوشيال ميديا
تاتو ومكياج ناعم.. سارة خليفة تشعل السوشيال ميديا
تاتو ومكياج ناعم.. سارة خليفة تشعل السوشيال ميديا
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