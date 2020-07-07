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رياضة

استعدادا لعودة الدوري.. لاعبو أسوان يخضعون للمسحة الثالثة لكورونا بمعسكر القاهرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:24 م
نادي أسوان
نادي أسوان
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رباب الهوارى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى والإدارى بنادى أسوان لإجراء المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا بالمركز الأولمبي بالمعادى استعداداىلعودة مباريات الدورى الممتاز.

يذكر أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان وجميع أفراد الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى خضعوا لإجراء المسحتين الأولى والثانية ،للكشف عن كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، استعدادا لاستئناف الدوري. 

وتلقى مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بسلبية 51 عينة وإيجابية حالة واحدة فقط بالعينة الأولي ،ثم إيجايبة حالة أخرى بالمسحة الثانية ،ليسجل نادي أسوان حالتين إيجابيتين.

وتم إخطار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنتيجة العينات وإيجابية الحالتين ، لاتخاذ إجراءات العزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج والمتابعة اليومية.
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