كيف تكون محبة النبي ودرجاتها؟.. علي جمعة يوضح

















: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته، وذكر آخرون أن المحبة : دوام الذكر للمحبوب، وقال آخر: إيثار المحبوب، وقال بعضهم : المحبة الشوق إلى المحبوب، وأشار آخرون أنها: مواطأة القلب لمراد الرب يحب ما أحب ويكره ما كره، وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن بعضهم قال









وتابع المفتي السابق أن القاضي عياض -رحمه الله- قال: "وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها ؛ وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه، كحب الصور الجميلة، والأصوات الحسنة، والأطعمة والأشربة اللذيذة ، وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة، كمحبة الصالحين والعلماء وأهل المعروف".

















وواصل: " والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة ، فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم ، والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان ، وهتك الحرم ، واحترام النفوس ، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها".









ونبه: فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه - صلى الله عليه وسلم- فعلمت أنه جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة: أما جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن، فقد قررنا منها قبل فيما مر في الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة ، وأما إحسانه وأنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصاف الله -تعالى- له من رأفته بهم ، ورحمته لهم ، وهدايته إياهم ، وشفقته عليهم، واستنفاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ، ورحمة للعالمين، ومبشرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ، ويتلوا عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلهم الكتاب والحكمة ، ويهديهم إلى صراط مستقيم .









وأردف: فأي إحسان أجل قدرًا ، وأعظم خطرًا من إحسانه إلى جميع المؤمنين ؟ وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ، ومنقذهم من العماية ، وداعيهم إلى الفلاح ، ووسيلتهم إلى ربهم ، وشفيعهم والمتكلم عنهم ، والشاهد لهم ، والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد .









وأكمل: فقد استبان لك أنه - صلى الله عليه وسلم- مستوجب للمحبة الحقيقية شرعًا بما قدمناه من صحيح الآثار ، وعادة وجبلةً بما ذكرناه آنفًا ، لأفاضته الإحسان ، وعمومه الإجمال ، فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرةً أو مرتين معروفأً ، أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع ـ فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ، ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب.















