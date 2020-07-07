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القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ 1051.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:26 م
القاهرة
القاهرة
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إبراهيم القادري
قال محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، إن المدن يمر عليها حقب زمنية وتاريخية  تعمل علي تشكيل  عمرها وتشكيل هويتها المعمارية .

وأضاف أبو سعدة خلال لقائه في برنامج أهل مصر المذاع علي قناة سكاي نيوز ، أن هذا ما نستشعره عندما نذهب الى قلب القاهرة وهي منطقة تاريخية ونرى فيها نسق العمارة الاسلامية التي تفرض نفسها بشكلك  كبير وخاصة منطقة شارع المعز وذلك تزامنا مع احتفال القاهرة بعيدها القومى ١٠٥١

وأوضح أبو سعدة ، أن هناك حقب أخرى مثل الامتدادات التي حدثت في نهايات القرن الـ19 في القاهرة الخديوية ووقتها فكر الخديوي اسماعيل  في إنشاء امتداد للقاهرة وبالتالي حدث هذا الامتداد في منطقة وسط البلد .

وتابع :أن التصميمات المعماري وقتها كان مستوحى من التصميمات الأوروبية ومن قام بهذه المباني معماريون أوروبيون نفذوا العديد من المباني في قلب القاهرة .

واستكمل :  من ضمن هذه الامتدادات كان إنشاء مصر الجديدة والمباني التي كانت بها كانت تسمي عمارة اسلامية حديثة وبعدها انشئت مدينة نصر والقاهرة من اكبر المدن العربية .
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