القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ 1051.. فيديو

قال محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، إن المدن يمر عليها حقب زمنية وتاريخية تعمل علي تشكيل عمرها وتشكيل هويتها المعمارية .





وأضاف أبو سعدة خلال لقائه في برنامج أهل مصر المذاع علي قناة سكاي نيوز ، أن هذا ما نستشعره عندما نذهب الى قلب القاهرة وهي منطقة تاريخية ونرى فيها نسق العمارة الاسلامية التي تفرض نفسها بشكلك كبير وخاصة منطقة شارع المعز وذلك تزامنا مع احتفال القاهرة بعيدها القومى ١٠٥١





أبو سعدة ، أن هناك حقب مثل الامتدادات التي حدثت في نهايات القرن الـ19 في القاهرة الخديوية ووقتها فكر الخديوي اسماعيل في إنشاء امتداد للقاهرة وبالتالي حدث هذا الامتداد في منطقة وسط البلد . وأوضحأخرىإنشاء





وتابع :أن التصميمات المعماري وقتها كان مستوحى من التصميمات الأوروبية ومن قام بهذه المباني معماريون أوروبيون نفذوا العديد من المباني في قلب القاهرة .



