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فن

بـ فستان موف.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:54 م
سارة سلامة
سارة سلامة
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محمد بدران

نشرت الفنانة سارة سلامة ، من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت سارة سلامة بإطلالة أنيقة ترتدى فستان أنيق باللون الموف عارى الكتفين والصدر، واعتمدت "سارة سلامة" على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما. 

المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.

وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.


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To be or not to be 😘

A post shared by سارة سلامة ✪ (@sara.salama7.official) on

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