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رياضة

أوباميانج يتقدم لـ آرسنال على ليستر سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي آرسنال، على نظيره نادي ليستر سيتي بهدف نظيف، وذلك في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.


هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، سجله الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة 21، بعد تمريرة رائعة من زميله ساكا، ليرتفع رصيده من الأهداف للهدف 20 في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.


وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: شكودران موستافي - ديفيد لويز - كولاسينتش 

خط الوسط: هيكتور بيليرين - داني سيبايوس - جرانيت تشاكا - تيرني

خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - ساكا.


ويحتل نادي ارسنال المركز السابع برصيد 49 نقطة، فيما يحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
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