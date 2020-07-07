أوباميانج يتقدم لـ آرسنال على ليستر سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم نادي آ

، على نظيره نادي ليستر سيتي بهدف نظيف، وذلك في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.