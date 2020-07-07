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رياضة

يوفنتوس يباغت ميلان في الشوط الثاني بهدفي رابيو ورونالدو في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي يوفنتوس على نظيره نادي ميلان، بهدف نظيف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.


افتتح رابيو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 47، عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وراوغ ثيو هيرنانديز مدافع ميلان، ثم سدد الكرة بقوة، مسكنًا إياها شباك دوناروما حارس مرمى ميلان، معلنًا عن الهدف الأول.


وفي الدقيقة 53، أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد خطأ دفاعي في صفوف فريق ميلان.


الشوط الأول كان سلبيًا كأداء وكنتيجة، فندرت فيه الفرص للفريقين، كانت أخطر فرص اللقاء تلك التي سنحت للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان في الدقيقة 23، عندما مرر زميله ريبيتش له الكرة على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليسددها إبرا لكن تسديدته كانت ضعيفة بين أحضان تشيزني حارس اليوفي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.


وتحصل إسماعيل بن ناصر ولوكاس باكيتا لاعبا ميلان، على بطاقتين صفراوين في الشوط الأول من المباراة.

 
وجاء تشكيل يوفنتوس للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: والتر تشيزني

خط الدفاع: خوان كواردرادو، ليوناردو بونوتشي - دانيالي روجاني - دانيلو

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - بنتاكور - رابيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - بيرنانديسكي - جونزالو هيجواين.


ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما يحتل نادي ميلان المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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