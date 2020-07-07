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رياضة

وكيل الشناوي: لا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب.. والأهلي سيدرس أي عرض خارجي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:10 م
الشناوي
الشناوي
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عمرو ابوبكر
أكد حازم الحديدي وكيل أعمال الحارس محمد الشناوي أن جلسة تمديد عقده مع النادي الأهلي لم تستغرق أكثر من 6 دقائق، وانتهت بالتوقيع.


وقال الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت، إن الشناوي يعرف جيدًا قدر الأهلي ويحب النادي كثيرًا، لذلك لم يضع أي شروط عند تجديد العقد.


وكان النادي الأهلي أعلن تمديد عقد الحارس محمد الشناوي لخمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى تمديد عقد المدافع سعد سمير لثلاث سنوات.


وأضاف وكيل الحارس :"وصلت عروض كثيرة للشناوي في الفترة الأخيرة لكنه رفضها من أجل الاستمرار مع النادي الأهلي، يدرك الحارس أن النادي هو الذي صنعه".


وعن كواليس تمديد العقد قال الحديدي :"الجلسة استغرقت نصف ساعة جرى خلالها الحديث والمناقشات العادية بعيدًا عن تفاصيل العقد، أما ما يتعلق بالتجديد انتهى خلال 6 دقائق على الأكثر".


واختتم وكيل الشناوي :"العقد الجديد مع النادي الأهلي ليس به أي شروط جزائية، لكن في حالة وصول عرض احتراف سيخضع الأمر لدراسة الأهلي، وإذا كان النادي في حاجة للشناوي سيبقى بكل تأكيد. 
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