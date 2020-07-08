أهم الأخبار .. ارتفاع طفيف فى إصابات كورونا .. وزيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية.. وظهور مرض جديد بالصين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.









قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا عدم وجود تسريب بامتحان مادة الفيزياء.









قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في كل أزمة هناك دائمًا حافز للتغيير، وقد ساهمت أزمة فيروس كورونا في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم وكذا الأهداف المرتبطة بالابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا.









عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لمواصلة معركته وتصعيده مع منظمة الصحة العالمية، إذ تحرك بشكل رسمي، لسحب بلاده من المنظمة الدولية.









سجلت الصين، حالة إصابة بمرض حمى الضنك، وذلك في نفس اليوم الذي رصدت فيه البلاد إصابة بـ الطاعون الدبلي، وفقا للمسؤولين في البلاد.









قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان الدكتور المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال وجودها في مستشفي العزل، الدكتور محمد خالد بصحة جيدة.



