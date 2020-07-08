عمرو الجنايني: برزنتيشن تعود لرعاية الدوري المصري بشروط

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عودة بريزنتيشن لرعاية الكرة المصرية.





وقال "الجنايني" خلال تصريحاته على فضائية النهار مع الإعلامي أحمد حسام ميدو في برنامج اوضة اللبس: إنه اتفق مع بريزنتيشن على بعض البنود، وستعود لرعاية الكرة المصرية مُجددًا.





وأوضح الجنايني: كنت أعمل على تحديد موعد مباريات الدوري بالدقيقة مثل أوروبا، لكن هناك ظروفاً خارجية رغمًا عن إرادتي، وهناك أسباب أمنية، فماذا أفعل؟.





وأشار "الجنايني" إلى أننا استأجرنا أدوات تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات، ثم يصبح لنا حق تملكها بعد ذلك".





وأوضح: "قيمة أدوات تقنية الفيديو 3,5 مليون دولار، والشركة مجبرة على توريد أحدث تكنولوجيا لنا.





واستطرد: "مكاسب اتحاد الكرة من كأس السوبر 3 ملايين درهم، بالإضافة لمميزات للأهلي والزمالك.



