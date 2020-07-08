بصورة سيلفي.. نيرمين الفقي تعيد ذكرياتها مع الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد

نشرت الفنانة نيرمين الفقى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورًا جديدة تستعيد ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي .
وظهرت نيرمين الفقى فى الصور بصحبة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز.
كتبت "نيرمين" الله ياحبيبتي علي جمالك الداخلي والخارجي وعلى طيبة قلبك والله علي حبكم لبعض ونعم الصداقة الله يرحمك".
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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.