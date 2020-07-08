نقل حضانة الطفل للأب بعد وفاة الأم.. تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى لابد من مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان ، نظرا لأهميته لأنه يمس استقرار الأسرة المصرية.





وكشف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشمل أنه بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة وليس للجد أو الجدة أو أى شخص آخر، لأنه لا يجوز أن يحرم الطفل من أبيه وأمه معا.





وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التى تقدم بها تتضمن أن الخلع لا يعد طلاق شرعا لأن الخلع فسخ عقد، بمعنى إذا قام رجل بتطليق زوجته مرتين، وقامت زوجته بخلعه فى المرة الثالثة، فإن ذلك لا يعد خلعا لأنه على غير إرادة الرجل، كما أن المرأة ملك يمين الرجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الطلاق موثقا وليس شفهيا".





كما أوضح أن التعديلات تتضمن أيضا تحديد سن حضانة الطفل 9 سنوات، وأن تكون الرؤية من خلال استضافة أسبوعية إذا كانت إجازة المدرسة يوما أو يومين أو مناصفة بين الطرفين.





وأختتم : التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تنص أيضا على أنه فى حالة الإجازة السنوية يتم تخصيص أسبوع للأم وأسبوع الأب لرؤية الابن أو الابنة.