الرئيس البرازيلي يكشف عن العلاج الذي يتناوله بعد إصابته بـ كورونا

نشرت شبكة "سكاي نيوز" مقطع فيديو يظهر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وهو يكشف عن العلاج الذي يتناوله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال بولسونارو في مقطع الفيديو: "أتناول 3 جرعات من هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا.. أشعر بتحسن أنه فعال.. كانت حالتي سيئة يوم السبت والأحد والاثنين ولكن الآن الأمر أصبح جيدا".





وأضاف "أعتقد أن الطريقة التي استخدموا بها هيدروكسي كلوروكوين كانت فعالة وجاءت بنتائج فورية، وأؤكد هنا على ما قاله عدد من الأطباء"، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق من تناوله، موضحة أن ليس له فعالية عند تناوله.





وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب الكشف عن نتائج فحصه الجديد، بعد ظهور أعراض المرض عليه.





يذكر أن الرئيس البرازيلي قد دعا أنصاره في العديد من المناسبات لعدم ارتداء الكمامات، وقرر عدم إغلاق البلاد بسبب انتشار الفيروس.





كما قلل بولسونارو من حديث الأطباء والعلماء حول فيروس كورونا منذ بدء الجائحة واصفا الفيروس بـ"الزكام البسيط".





ومن جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين عن نيتها مقاضاة بولسونارا، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي.