AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يكشف عن العلاج الذي يتناوله بعد إصابته بـ كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:47 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
Advertisements
شيماء مصطفى
نشرت شبكة "سكاي نيوز" مقطع فيديو يظهر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وهو يكشف عن العلاج الذي يتناوله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بولسونارو في مقطع الفيديو: "أتناول 3 جرعات من هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا.. أشعر بتحسن أنه فعال.. كانت حالتي سيئة يوم السبت والأحد والاثنين ولكن الآن الأمر أصبح جيدا".

وأضاف "أعتقد أن الطريقة التي استخدموا بها هيدروكسي كلوروكوين كانت فعالة وجاءت بنتائج فورية، وأؤكد هنا على ما قاله عدد من الأطباء"، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق من تناوله، موضحة أن ليس له فعالية عند تناوله.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب الكشف عن نتائج فحصه الجديد، بعد ظهور أعراض المرض عليه. 

يذكر أن الرئيس البرازيلي قد دعا أنصاره في العديد من المناسبات لعدم ارتداء الكمامات، وقرر عدم إغلاق البلاد بسبب انتشار الفيروس. 

كما قلل بولسونارو من حديث الأطباء والعلماء حول فيروس كورونا منذ بدء الجائحة واصفا الفيروس بـ"الزكام البسيط".

ومن جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين عن نيتها مقاضاة بولسونارا، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14919 إصابة جديدة و816 حالة وفاة بفيروس كورونا فى البرازيل

طبيب البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بفيروس كورونا

ترامب يتعاطى دواء الملاريا للوقاية من كورونا.. وأطباء يحذرون من تناول هيدروكسي كلوروكين

بعد 10 أيام من تناوله.. هل تراجع ترامب عن عقار الملاريا بسبب تحذيرات الأطباء

بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

ترشيحاتنا

بـ قميص مشجر.. شمس الكويتية تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

بعد فتح المقاهي والكافيهات.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا في أماكن التجمعات؟

نشرة الفن| محمد منير يعتذر لـ بنات مصر بسبب التحرش.. تامر حسني يرد على شائعة إصابته بـ كورونا

أسامة حسن: الزمالك وقع مع لاعب داخل الأهلي.. والإعلان غداً

تصدع نافذة قمرة القيادة يتسبب في هبوط طائرة ركاب اضطراريًا.. فيديو وصور

ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.. فيفى عبده تعزي حمادة هلال فى وفاة والدته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟ تفاصيل

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور