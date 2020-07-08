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سيارات

من العين ربنا حارسها .. سيارة «عزة» تتألق على عرش الدراما

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:03 ص
سيارة «عزة» تتألق
سيارة «عزة» تتألق على عرش الدراما
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منة الله عبد الحميد
«عايزين عزة ..شايفين عزة .. من العين عزة ربنا حارسها» اشتهرت هذه السيارة في فيلم العيال هربت وغنى لها العديد من الفنانين على رأسهم حمادة هلال وبشرى وشريف رمزي وماجد الكدواني. 

من ضمن ألبوم السيارات، حققت أغنية عزة العديد من المشاهدات ووصلت إلى 4 ملايين مشاهدة منذ إصدار فيلم العيال هربت الذي تدور قصته حول تلك السيارة العتيقة التي تتعرض للغرق وبسببها تتغير أحداث الفيلم، ويتوقف على إصلاحها مشهد النهاية في الفيلم. 

السيارة كانت حمراء اللون مكشوفة، ذات فوانيس كبيرة الحجم ومقاعد مريحة، واشتهرت بالظهور في العديد من الأعمال الفنية على رأسها مسلسل اسمهان. 

حاجه مفيش منها اتنين !؟ •• | ask.fm/oMmMaRNasHaaT
"عزة" ملك أحد المصريين الشهير بجمع السيارات القديمة ويُدعى "سيما" وهو يقوم بالاتفاق مع المخرج على الدور الذي تلعبه سياراته، كما لو كان وكيلا عنها. 
الأنتيكا" تفرض قرارها على المخرجين | محمد عبدالهادي | صحيفة العرب
صرح سيما في أحد اللقاءات التليفزيونية، أن عزة تعرضت لأضرار بالغة استمرت بعد غرقها في النيل في الفيلم، مما جعلها تعتزل المشاركة السينمائية لمدة 7 سنوات كاملة. 
اكتشف هوية مالك سيارة «عزة» في «العيال كبرت» | أخبار | جريدة الزمان
وكشف «سيما» وقال بعدما تم الاتفاق مع المخرج والمنتج مجدي الهواري على استئجار السيارة التاريخية عزة أضاف مشهدا يتضمن غرقها في النيل، ما عرّضها لأضرار دفعتها إلى اعتزال المشاركة السينمائية لمدة سبع سنوات كاملة حتى تم إصلاحها.

العفاريت هربت‎ - YouTube


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