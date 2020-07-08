18 يوليو.. انطلاق المسابقة التنشيطية الأولى للأولمبياد الخاص في الجمباز





شهد افتتاح الدورة كلا من الدكتور عماد محيي الدين مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محيي الدين والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري بالأضافة إلي مشاركة أكثر من ١٠٠ مدرب ومدربة من مصر والدول العربية.





خلال كلمته قال الدكتور عماد محيي الدين أن تلك الدورة هي امتدادا لعدد من الدورات التدريبية التي أقيمت خلال الفترة السابقة ومستمرة علي مستوي برامج الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلي أن البرنامج المصري من أوائل البرامج التي أعلنت عن عودة الأنشطة خلال الفترة القادمة في المؤتمر الذي عقد في شهر يوليو السابق بحضور ورعاية وزيري الشباب والرياضة والتضامن الأجتماعي وحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري.





من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي أن تلك الدورة هي بداية لعدد من الدورات التدريبية لإعداد المدربين والمزمع اقامتهم خلال الفترة القادمة استعدادا لعودة انشطة الأولمبياد الخاص المصري تدريجيا ووفقا للاجراءات الاحترازية في منتصف شهر أغسطس المقبل.





وآشار تهامي إلي الاعلان عن انطلاق المسابقة التنشيطية الأولي للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز في ١٨ يوليو المقبل يأتي نتيجة للتوصية والمناقشات التي دارات بين الادارة التنفيذية للبرنامج المصري مع المدربين الحاضرين للدورة كبداية لعودة النشاط بشكل حذر لحين العودة الفعلية للنشاط في اغسطس المقبل.





وقد اشتملت الدورة علي عددا من الموضوعات المختلفة اولها محاضرة عن مقدمة عن الأولمبياد الخاص والرياضة والتدريب قدمها الدكتور أكرامي الجمال ، وثاني المحاضرات عن الألعاب والمسابقات وعملية التقسيم بالأولمبياد الخاص قدمها عمرو محيي الدين ، وثالث المحاضرات عن مبادئ تدريب الجمباز للاعبي الأولمبياد الخاص والمسابقات الرسمية للجمباز بالأولمبياد الخاص وطرق تنظيمها قدمها الدكتور حسين بسيوني.





وقد آختتمت الدورة التدريبية بعقد امتحان للمدربين اونلاين وقيامهم بعملية تقييم فعاليات الدورة التدريبية كشرط اساسي للحصول علي شهادة آتمام الدورة التدريبية.

اعلن الاولمبياد الخاص المصري عن انطلاق المسابقة التنشيطية الأولي في الجمباز في ١٨ يوليو المقبل وذلك خلال ختام فعاليات الدورة التدريبية للاولمبياد الخاص المصري لإعداد المدربين في الجمباز والتي أقيمت بالتعاون مع الرئاسة الأقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عبر تطبيق ZOOM في ظل الاستعداد لعودة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري. تدريجيWا.