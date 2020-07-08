بعد وفاة والدتهما بكورونا..خروج أول توأم من مستشفى عزل إسنا

فرحة عارمة انتابت العاملين مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر ، اليوم الأربعاء ، عقب خروج أول توأم من العزل الصحي بعد استمرارهم بحضانة المستشفى لأكثر من شهر.





وكان قد اجريت مستشفي اسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمد مدير عام المستشفي عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " .





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ونحجت العملية وانجبت السيدة توأم، وأطلقت عليهما "احمد و عبد الله " ولكن جاءت إرداة الله بان تتوفى والدتهما داخل مستشفى العزل عقب ساعات من عملية الولادة بعد معاناة مع المرض.





ومكث الطفلان داخل حضانة العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر لتلقى العلاج حتي استقرت حالتهما الصحية

وبعد الاطمئنان على صحتهما تمتسليم الطفلين الى والدهما





الجدير بالذكر أن مستشفى العزل الصحي باسنا تجاوز حالات التعافي والخروج النهائي بها إلى أكثر من 900 حالة تعافي ، وأيضا أكثر من 16 حالة ولادة قيصرية.