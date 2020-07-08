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تعليم

صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:45 ص
تسكين الطلاب في المدن
تسكين الطلاب في المدن الجامعية
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ثابت البطل
بدأت منذ قليل جامعة القاهرة، في تنفيذ إجراءات تسكين طلاب الليسانس والبكالوريوس المغتربين للإقامة في المدن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا  ترصد بدء عمليات التسكين  من داخل المدينة الجامعية لجامعة القاهرة ، حيث يتم استقبال الطلاب في المدينة الجامعية وسط اجراءات احترازية مشددة ، ويتم الكشف الحراري عليهم وتعقيمهم منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويتم تسكين طلاب كل كلية قبل بدء امتحانات كليتهم بيومين، حيث تختلف مواعيد امتحانات كل كلية عن الأخرى، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا. 

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن رئيس الجامعة وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة ويختار منهما الطالب حسب رغبته، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، مؤكدًا أن الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل الدراسي نظرًا للظروف الراهنة سيتم تسكينهم في شهر سبتمبر أثناء امتحانات الدور الثاني.

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وقال الدكتور علم الدين، إن رئيس الجامعة وجه بأن يكون كل طالب في غرفة منفصلة، ومراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مدن جامعة القاهرة شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية خطة تطوير شاملة لتجديدها ورفع كفاءتها على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية لها، وظهرت بمظهر حضاري حاز اعجاب الجميع أثناء الاستقبال المشرف لأكثر من 3000 مصري من العائدين من الخارج أثناء فترة اقامتهم في المدن كفترة حجر صحي احتياطي.
صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة
صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة
صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة
صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة
صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة
صور.. بدء تسكين طلاب مدن جامعة القاهرة
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