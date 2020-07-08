ارتفاع جديد.. إصابات كورونا في قطر تصل إلى 101,553 حالة

سجلت قطر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، تسجيل 608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الجائحة إلى 101,553حالة.





وأشارت الصحة القطرية إلى ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا إلى 96107 حالة، بعد تسجيل 1204 حالة شفاء جديدة.





وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 138 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



