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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:19 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة
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محمد شحتة
تفقد اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، في إطار متابعته الميدانية الدائمة والمستمرة لكافة أعمال لجان الامتحانات بكليات جامعة الأزهر.

وأشاد رئيس الجامعة، بما لمسه من إجراءات احترازية على أرض الواقع تمثلت في رش وتطهير وتعقيم لكافة قاعات الكلية، والتي تتم بانتظام قبل وبعد أداء الامتحانات، حرصا على سلامة الطلاب، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في تنظيم الطلاب بلجان الامتحانات، مع التشديد على ارتداء جميع الطلاب للكمامات الطبية مراعاة للظروف الحالية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى تواجد الإشراف الطبي على مدار الساعة. 

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، والذي وجه الشكر لرئيس الجامعة وقيادات الجامعة على حسن التوجيه والمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى توفير كافة الأدوات والوسائل المعينة على إنجاح العملية الامتحانية.
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