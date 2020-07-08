1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل





قاد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم والأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة إزالة للعقارات المخالفه بنطاق قرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم.





جاء ذلك بناء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة اى مبان مخالفه واتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.









وتمكنت الحملة من ازالة عقار مبنى بالمخالفه بدون ترخيص يطل مباشره على محور الضبعه بمساحه ١٠٠٠ متر عباره عن أرضي و ٤ أداور وأسوار وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.







