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محافظات

1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:23 م
نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يقود حملة ازالة البناء المخالف
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محمد الصاحى

قاد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم والأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة إزالة للعقارات المخالفه بنطاق قرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

جاء ذلك بناء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة اى مبان مخالفه واتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.


وتمكنت الحملة من ازالة عقار مبنى بالمخالفه بدون ترخيص يطل مباشره على محور الضبعه  بمساحه ١٠٠٠ متر عباره عن أرضي و ٤ أداور وأسوار وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


ووجه نائب المحافظ على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع اي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة
1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل
1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل
1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل
1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل
1000 متر.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة لعقار مخالف ببشتيل
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