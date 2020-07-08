في إشارة لـ تركيا.. ألمانيا: سنفرض عقوبات على كل من يخرق حظر السلاح عن ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يخرق قرار حظر السلاح عن ليبيا.









وبحسب "سكاي نيوز" قال ماس إن التدخل الأجنبي في ليبيا يجب أن يتوقف، كما يجب وقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا. في إشارة إلى التدخل التركي وإرسال أردوغان مرتزقة سوريين إلى ليبيا.









ودعا ماس الأطراف الليبية لإنجاح مفاوضات 5+5 لتحقيق وقف إطلاق النار.





وطالب ماس، المجتمع الدولي بالتحرك لحل الصراع الدائر في ليبيا.





وقال ماس قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء حول هذا الموضوع "الوضع في ليبيا لا يتحسن بل على العكس من ذلك.







