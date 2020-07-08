AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احتفالا بعيد ميلاد ابنتها.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة مع عائلتها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:49 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
Advertisements
آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد  بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها مع عائلتها في عيد ميلاد ابنتها لولا، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، "Lola is 4 today!!! Time flew by!!!..Thank you to all of the fans who sent me dms remembering her birthday! You guys are the best!..Lots of love from our family .. لولا كملت اليوم 4 سنوات.. الوقت بيري بسرعة.. شكرا لكل المعجبين الذين هنأوني وتذكروا عيد  ميلادها.. انتم الأفضل.. كل الحب من عائلتي لكم.


وظهرت ريا أبي راشد بقميص باللون الأسود المنقطة باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل  عشوائي وانسيابي ، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج او الأكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية تبرز من جمال ورقة ملامحها.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأسود.. أديل بإطلالة تفاجئ متابعيها فى حفل عيد ميلادها

مع ابنتها .. ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة بسيطة .. شاهد

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أشكركم على حبكم الخالص.. سعد المجرد يوجه رسالة لجمهوره

سأقدم الأفضل.. سعد لمجرد يحتفل بوصول متابعيه على انستجرام إلى 10 ملايين مشترك

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات على الموضة

مرتضي منصور يطمئن على سير الأعمال الإدارية بنادي الزمالك

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

AdvertisementS

أسعار البنزين الجديدة.. تثبيت سعر المنتجات الثلاثة 3 أشهر جديدة

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

بعد تراجع الإصابات..كيف انتصرت هالة زايد على خبراء السوشيال ميديا فى معركة كورونا ؟

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

أحمد موسى يعلن أسعار المواد البترولية الجديدة المقررة لـ ثلاثة أشهر قادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بملابس رياضية.. علا رشدي برفقة زوجها وأولادها في الصحراء

نشرة المرأة والصحة.. اختراع كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه.. أدلة جديدة حول انتقال فيروس كورنا عبر الهواء.. ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور على البحر