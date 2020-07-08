احتفالا بعيد ميلاد ابنتها.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة مع عائلتها
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:49 م
ريا ابي راشد
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها مع عائلتها في عيد ميلاد ابنتها لولا، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، "Lola is 4 today!!! Time flew by!!!..Thank you to all of the fans who sent me dms remembering her birthday! You guys are the best!..Lots of love from our family .. لولا كملت اليوم 4 سنوات.. الوقت بيري بسرعة.. شكرا لكل المعجبين الذين هنأوني وتذكروا عيد ميلادها.. انتم الأفضل.. كل الحب من عائلتي لكم.
وظهرت ريا أبي راشد بقميص باللون الأسود المنقطة باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد
شعرها منسدلا بشكل عشوائي وانسيابي ، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج او الأكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة
طبيعية تبرز من جمال ورقة ملامحها.
واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..