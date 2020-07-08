احتفالا بعيد ميلاد ابنتها.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة مع عائلتها

صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها مع عائلتها في عيد ميلاد ابنتها لولا، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.