هل يساهم حقن البلازما في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل، انه

وقال العناني، إن حقن البلازما يعمل على تجديد الخلايا وما تنتجه من عناصر حيوية ضرورية لحيوية الجلد، مثل: الكولاجين الذي يعمل على

تماسك

وقوة الجلد

و يفقدها

الجسم مع التقدم بالعمر ، بالإضافة إلى محاربة التجاعيد على الوجه والأيدي والرقبة.