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مرأة

هل يساهم حقن البلازما في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر؟.. استشاري يجيب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:34 م
حقن البلازما لعلاج
حقن البلازما لعلاج نضارة البشرة وتساقط الشعر
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آية التيجي
تعتبر تقنية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP قفزة هائلة في مجال التجميل، وعلاج مشاكل البشرة والشعر؛ حيث باتت تستحوذ على اهتمام كثير من الأطباء على مستوى العالم .


وقال الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل، انه تستخدم حقن البلازما في علاج العديد من الأمراض الجلدية؛ حيث إن لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية.


وقال العناني، إن حقن البلازما يعمل على تجديد الخلايا وما تنتجه من عناصر حيوية ضرورية لحيوية الجلد، مثل: الكولاجين الذي يعمل على تماسك وقوة الجلد و يفقدها الجسم مع التقدم بالعمر ، بالإضافة إلى محاربة التجاعيد على الوجه والأيدي والرقبة.


وتابع العناني في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، ان حقن البلازما تمد ايضا البشرة بالبروتين، والذي يتكون منه معظم الطبقة الثانية من الجلد ليجعل من البشرة أكثر حيوية وشبابا.


وأشار العناني، إلى أن حقن البلازما مفيدة ايضا للشعر، وذلك لأنها غنية بالصفائح الدموية تقوم بدورها بتحفيز انقسام الخلايا الجذعية في فروة الرأس المسؤولة عن توليد الشعرة من جذورها، وايضا تنبت شعرا جديدا فى المناطق التى ليس بها شعر بعوامل وراثية أو هرمونية.
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