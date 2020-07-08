بـ ماكياج ناعم.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في جلسة تصوير جديدة

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صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.،

وظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.