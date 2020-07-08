بـ ماكياج ناعم.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في جلسة تصوير جديدة

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.، وظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وظهرت الممثلة التركية مريم اوزرلي بملابس البيت من الحرير باللون الموف، وهو ما أبرز من خسارتها للوزن بشكل كبير ونعومة إطلالتها.
ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية طريقة عمل كحكة فيما تركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
لوم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، واكتفت بإختيار اللون الموف الناعم كأحمر شفاه، مع الأى شادو باللون الموف ايضا، وطلاء أظافر بنفس اللون.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في إختيار الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء ساعة يد باللون الذهبي لتكتمل بذلك إطلالتها.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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