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مرأة

للمدخنين فقط.. سر مهم وراء التمسك بالسجائر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:06 م
اسماء محمد
يعانى المدخنون كثيرا من عدم القدرة على الإقلاع عن التدخين رغم رغبتهم القوية فى التخلى عن هذه العادة المدمرة وحتى ان بدأوا فى الامتناع عنها يعودون إليها مرة أخرى .


ذكر موقع " webmd" أن أحد أسباب استمرار المدخنين رغم اقتناعهم بأضرارها هو عدم استطاعتهم مقاومة احساس الاسترخاء الذى يشعرون به بسبب النيكوتين الموجود بالسجائر.

من الضروري أن يستبدل المدخن السجائر والنيكوتين بطرق جديدة تساعد على الامتناع عن الاسترخاء حتى يستطيع استكمال الإقلاع عنها.


ومن الطرق التى تساعد على زيادة الشعور بالاسترخاء، ممارسة الرياضة خاصة عند الغضب لتفريغ الشحنات السالبة، أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة ، أو المساج، أو التواصل مع الأصدقاء ، أو تخصيص وقت لممارسة هواية معينة. 


وكذلك الابتعاد قدر الإمكان عن المشاكل والمشاحنات فى الأسابيع الاولى عقب التدخين.

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