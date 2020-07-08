الحركة بركة.. النشاط يساعد في الإقلاع عن التدخين

ولكن هل تعلم ان الحركة فعلا تجلب البركة ولها فوائد متعددة منها الاقلاع عن التدخين كنا نسمع قديما أن الحركة بركة من أجدادنا ليشجعونا على القيام ببعض المهام أو التخلى عن الكسل





واوضح موقع " webmd" أن الحركة لها العديد من الفوائد الصحية والنفسية والعقلية للإنسان حيث تقوم بتجديد الدورة الدموية وتساعد أجهزة الجسم فى اداء وظائفها .

للمدخنين فقط.. سر مهم وراء التمسك بالسجائر كما تساعد الحركة المنتظمة أو الرياضة فى رفع المناعة وزيادة القدرات الذهنية والذكاء خاصة إذا كانت تتضمن بعض المتعة.





وقد نتقبل الفوائد الصحية للحركة والنشاط لكن عندما نتحدث عن علاقتها بالاقلاع عن التدخين فإن الأمر قد يكون غريبا بعض الشئ ولكن هذا ماتوصل له العلم.





تعمل الحركة أو الرياضة على تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين وتخفيف أعراض الانسحاب، ليس هذا فحسب بل يمكن أن تسنغلها كوسيلة للترفيه وصرف الانتباه عن السجائر عند الشعور برغبة قوية فى تناولها.



