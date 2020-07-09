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رياضة

الأهلي: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة فقط

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن ما تردد عن تطبيق القيمة المضافة علي عضويات الأهلي بأثر رجعي غير صحيح.

وقال مصدر بالأهلي أن الضربية المضافة وقدرها 14% سيتم تطبيقها على العضويات الجديدة فقط.

واضاف أن ما تردد عن تطبيقها علي كل عضو قد قام بالإشتراك منذ عام 2016 وحتى الآن غير صحيح .

وأوضح أنه يتم حاليًا بمكاتب الاشتراكات التجديد لأعضاء النادى وتسليم الكارنيهات، للاعضاء المشتركين حتى يوم ٦ يوليو ٢٠٢٠، كما أن الدفع والتجديد عن طريق ابلكيشن النادى الاهلى متاح الى اى عضو يرغب في التجديد، وأيضا متاح دفع القسط السنوى في كل الفروع.

وتابع:" فيما يخص أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون على الاعضاء الجدد، الذين قاموا بحضور المقابلة الشخصية وتقديم الأوراق، ويتبقى لهم دفع قيمة العضوية، وهذا بناء على خطاب رسمى وصل النادى الاهلى من وزارة المالية".

وقال أنه علي سبيل المثال عضوية المركز الرئيسي والبالغة (500) الف جنية، سيتم تحصيل (14%) ضريبة بقيمة (70) الف جنية نقدًا عضوية الشيخ زايد، والبالغه( 175) لف جنية، سيتم تحصيل (14%) ضريبة بقيمة (24500) جنية ،عضو التجمع الخامس والبالغه (200) الف جنية، سيتم تحصيل (14%) ضريبة بقيمة (28) الف جنية.
 
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