على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى الأنستجرام، بصورا لـ تهنئة الفنانة ريم سامى بعيد ميلادها.
وعلقت هنادى مهنا على الصور قائلة" عيد ميلاد سعيد لأختى الجميلة والطيبة.. أنتى تعرفني أكثر من أي شخص و تعرفي دائمًا ما يجب فعله لسعادتي ..شكرا لكي على كل شيء. سنوات وذكريات كثيرة .. بحبك♥ ️"
ريم سامي من النجمات الشابات اللاتي يحرصن على اتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها و يبرز جمالها، وعلى الرغم من متابعتها للموضة إلا أنها تظهر فى بعض الأحيان بإطلالات غريبة و غير تقليدية.
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تحرص ريم سامي على تنسيق قطع الاكسسوارات و نظارات الشمس المتناسقة مع وجهها، كما تقوم بأرتداء الحقائب و الأحذية التى تمنحها إطلالة متكاملة.
تعتمد ريم سامي على تصميمات الفساتين الغير مبالغ فيها و التى تعتمد على البساطة وعدم المبالغة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تكشف عن جمالها.