على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها





وعلقت هنادى مهنا على الصور قائلة" عيد ميلاد سعيد لأختى الجميلة والطيبة.. أنتى تعرفني أكثر من أي شخص و تعرفي دائمًا ما يجب فعله لسعادتي ..شكرا لكي على كل شيء. سنوات وذكريات كثيرة .. بحبك♥ ️"





ريم سامي من النجمات الشابات اللاتي يحرصن على اتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها و يبرز جمالها، وعلى الرغم من متابعتها للموضة إلا أنها تظهر فى بعض الأحيان بإطلالات غريبة و غير تقليدية.





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تحرص ريم سامي على تنسيق قطع الاكسسوارات و نظارات الشمس المتناسقة مع وجهها، كما تقوم بأرتداء الحقائب و الأحذية التى تمنحها إطلالة متكاملة.





تعتمد ريم سامي على تصميمات الفساتين الغير مبالغ فيها و التى تعتمد على البساطة وعدم المبالغة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تكشف عن جمالها.







