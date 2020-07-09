AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
اندلعت فجر اليوم، الخميس، مواجهات واشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الجيش في محافظة تطاوين التونسية. 

وبدأت المواجهات بعد أن بدأ عدد من الشبان احتجاجا أمام ثكنة للجيش، مستنكرين استخدام عناصر الجيش للرصاص عند ملاحقة مهرّب من أبناء المنطقة، مما تسبب في قتله.

واستخدمت قوات الجيش، الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين، وذلك قبل ساعات من انطلاق اعتصام مفتوح في منطقة "الكامور" احتجاجًا على عدم تطبيق اتفاقات سابقة مع الحكومة، حول التنمية والتشغيل.

وكان ذلك بعد أيام من محاولات التهدئة وحل الأزمة التي حصلت بعد أن اتهم المحتجون في محافظة تطاوين، الحكومة بالتنصل من اتفاق "الكامور" المبرم بين الجانبين قبل 3 أعوام.

واقتضى الاتفاق المبرم في 2017، فض اعتصام استمر أكثر من شهرين مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة، التي تمتلك مخزونا كبيرا من البترول والغاز.

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد
تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

مظاهرات لبنان.. عودة التوتر في طرابس والجيش يستنفر.. فيديو

شاهد.. مسيرات بالدراجات النارية في لبنان احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

اشتباكات وحرائق وأعمال شغب ومواجهات أمنية في مناطق لبنانية متعددة

شاهد.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة تطاوين التونسية

تونس.. الجيش يتدخل لفض اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في اضطرابات بسبب الإخوان

ترشيحاتنا

ملخص فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي وتألق محمد صلاح.. فيديو

البعض ابتلع الطعم.. الفقي: إثيوبيا صورت للجميع أنها بلد فقير يعاني من نقص الكهرباء

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب

محتمل حدوث موجة ثانية.. رئيس قسم المناعة: تحورات كورونا بسيطة

الإخوان السفلة.. ابنة شقيق شادية تهاجم الشامتين في وفاة رجاء الجداوي

متى يستحب الإفطار في عيد الأضحى قبل الصلاة أم بعدها؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور